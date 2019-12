Zpřísněné kontroly na německých hranicích budou pokračovat, oznámil Seehofer

Německá policie objevila 178 osob, které měly zákaz vstupu do spolkové republiky, a 249 lidí, na které byl vydán zatykač. U hranic s Českem němečtí policisté odhalili 15 lidí se zákazem vstupu do země. V případě Rakouska jich bylo 36 a v případě Francie 32. Na dalších 19 nepovolených vstupů policie přišla na německých letištích a na 44 ve vnitrozemí.

Německo zpřísnilo kontroly na hranicích, aby se předešlo případům, kdy se do země dostanou lidé, kteří to mají zakázané. Šlo o reakci na případ šéfa libanonského klanu Miri, který byl v červenci po letech vyhoštěn do Libanonu, ale v listopadu se znovu objevil v Německu, kde požádal o azyl.