Zkusme povolit kulturu i fotbal, překvapili němečtí vědci

Podle plánu by se mohly konat i koncerty, projekce či divadelní představení v uzavřených prostorách, ale za velmi přísných podmínek, pokud jde o hygienu a odvětrávání. Kapacita sálů by navíc byla využita jen z 25 až 30 procent. Každý lístek by byl na jméno a samozřejmostí by bylo zakrývání nosu a úst. Lidé by udržovali odstup od souseda a v žádném případě by si nemohli kupovat jídlo a pití.