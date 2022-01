Život na ukrajinské frontě: bezmocné čekání na rozhodnutí mocných z daleka

Po třech dnech klidu zbraní „najednou začali pálit z granátometů a střelných zbraní". „Jeden minometný granát dopadl na pole za námi. Další dva zasáhly místo mezi naší a vedlejší pozicí. Za patnáct minut byl všude zase klid. Proč? Za co? Nikdo neví. A tak to tady chodí," popisuje Oleh Surhov. Tento ukrajinský voják podle AP uprchl z Krymu v roce 2014, krátce poté, co poloostrov obsadilo Rusko. Nedlouho potom, co evakuoval svou ženu, děti a vnoučata na západ Ukrajiny, se zapojil do bojů.