Ženou se kroupy, přívaly deště a silný vítr. Tlaková níže Yvonne řádí v Rakousku

Na východě Rakouska bude ovšem stále panovat slunečné počasí s teplotami 25 až 28 stupňů. Ve čtvrtek by se měly bouřky, které provází silný vítr a vydatný déšť, rozšířit do dalších míst Rakouska. Postupně se ale tlaková níže bude přes Německo přesouvat nad Polsko, kde by měla setrvat přes celý víkend. Po přechodu níže Yvonne by se mělo do Rakouska vrátit slunečné počasí.