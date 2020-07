Britka přežila pád z více než kilometru. Padák jí poškodil manžel

V roce 2015 přežila nyní 44letá Victoria Cilliersová z britského Amesbury pád z více než kilometrové výšky poté, co se jí neotevřel padák a záložní pouze částečně. Přežila s těžkými zraněními.

Manželství Victorie a Emila nebylo šťastné. Měli spolu sice dvě malé děti, tříletou April a čerstvě narozeného Bena, sdíleli spolu lásku k parašutismu, ale jak se ukázalo, to bylo ze strany Emila vše. Seržant britské armády měl několik aférek a řadu dluhů.

Pokusně pohnula prsty na nohou a na rukou. „Jsem v pořádku,“ oddechla si, když mžourala do slunce a pozorovala rozostřené siluety lidí, kteří se nad ní skláněli. Pak se jí zatmělo před očima. Podruhé se probrala ve vrtulníku.

„Pomyslela jsem si, že je to přehnané. Vždyť přece necítím žádnou bolest,“ uvedla Victoria. Chtěla se zeptat, co se děje a kdy dorazí do nemocnice. Z úst jí však nevyšel žádný hlas. „Když jsem se probudila příště, ležela jsem na malé nemocniční posteli. Můj manžel seděl vedle mě, shrbený na židli,“ svěřila se žena.