Zavírala dceru do psí klece a mlátila ji. Německá tyranka dostala dva roky

Na dva a půl roku do vězení poslal soud v Hannoveru 44letou tyranku, která zavírala svou šestiletou dceru do kovové psí klece. Andrea K. dítěti nasazovala obojek, do něhož pouštěla elektřinu, mlátila ji kabelem, páskem nebo holí, napsal server neuepresse.de.