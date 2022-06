Závěje krup, zaplavené domy, přerušená doprava. Jih Německa zasáhly bouře

Ve městě Lindau u Bodamského jezera to vypadalo, jako by nasněžilo. Ulice a náměstí pokryla silná vrstva bílých krup. Odstranit je musel až nakladač. Dopravu komplikovaly také popadané stromy. Škody se zatím sčítají, ale němečtí meteorologové varují před dalšími bouřkami, které by měly oblast ještě zasáhnout.