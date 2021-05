Zatočte s islamisty nebo zjednáme pořádek. Macronovi už hrozí i vojáci ve zbrani

„Staří generálové jsou bojovníci, kteří zaslouží úctu. Vy se k nim chováte, jako by se dopustili vzpoury. Oni se ale provinili jen tím, že milují tuto zemi a rmoutí je její viditelný úpadek. Je tedy na nás, kteří před nedávnem vstoupili do služby, aby se do věci vložili,“ píše se v úvodu dopisu zveřejněném v pravicově laděném týdeníku Valeurs Actuelles (Současné hodnoty).