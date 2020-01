Za utýrání šestileté Leonie v Německu poslal soud otčíma do vězení na doživotí

Leonie byla nalezena mrtvá loni 12. ledna v bytě v městečku Torgelow. Její nevlastní otec tvrdil, že dívka spadla ze schodů, způsobila si těžká zranění, jimž podlehla. Odborníkům forenzních věd se jeho vysvětlení nezdálo a údajná nehoda se začala vyšetřovat. Pitva prokázala, že dívenka utrpěla těžké poranění hlavy a krvácela do mozku. Rozhodně si toto zranění nemohla způsobit pádem ze schodů. Naopak, dívka musela být delší dobu týrána.

Obhajoba do konce soudního procesu trvala na tom, že Leonie zemřela po pádu ze schodů, a kdo jí způsobil zranění, není možné zjistit. Advokáti odsouzeného muže se pokoušeli výpověď ženy znevěrohodnit. To se jim ale nakonec nepodařilo.

Česká justice řešila podobný případ loni na podzim. Soud poslal do vězení na 16 let otčíma dvouletého chlapce Marka. Muž ho týral a dítě na následky surového zacházení zemřelo. Soud hrozí i matce chlapce za to, že týrání dítěte přihlížela a nic nepodnikla. Nyní její chování zkoumají znalci.