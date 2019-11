Za sexuální výchovu má v Polsku hrozit až pět let vězení

Její předkladatelé považují takovou výuku na školách „za šíření pedofilie a ohrožení morálky mládeže“. Vězení hrozí nejen pedagogům, ale i lékařům, kteří například dívkám mladším 18 let předepíšou antikoncepci .

Děti je třeba chránit před sexuální výchovou, jinak se budou věnovat tomu, na co by ještě neměly myslet

„Děti je třeba chránit před sexuální výchovou, protože jinak se budou věnovat tomu, na co by ve svém věku ještě neměly myslet,“ upozornil nedávno v katolické Telewizja Trwam lídr PiS Jaroslaw Kaczyňski . Podle něj jde o předčasnou a úmyslnou demoralizaci mladistvých, jíž je třeba zabránit.

Například Borys Budka, poslanec Občanské platformy (PO), novelu označil za „návrat do středověku“. V desítkách polských měst se pak uskutečnily protesty pro heslem „středověký podzim“.

Polský zákon o odchodu soudců do důchodu je v rozporu s právem EU

Polský zákon o odchodu soudců do důchodu je v rozporu s právem EU Evropa

„Vládní PiS se nezabývá tím, jak účinně ochránit děti před pedofilními predátory v černém rouchu. Soustřeďuje se ale na potrestání těch, kteří dětem a mladistvým vysvětlují, co je násilí, zneužívání a co je antikoncepce a přirozený sexuální život, kdy s nimi začít, ale také jaká jsou jejich úskalí,“ upozornila aktivistka Joanna Scheuringová-Wieglusová.

„Nepředstírejme, že mladiství nemají sex, to nikomu neprospěje. Namísto nalhávání si, že to nevidíme a o ničem nevíme, jim pomozme srozumitelnou osvětou. Taková pomoc by se měla odměňovat a nikoliv trestat,“ řekla na jednom z protestních pochodů proti návrhu zákona v Krakově lékařka Anna Tereszsková.