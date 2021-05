Z přezeleněného Německa se SPD vytrácí

Stále však není jasné, jak se Scholzovi podaří otočit zoufalé volební vyhlídky sociálních demokratů. Experti říkají, že strana je vyčerpaná a bez nových myšlenek poté, co působila jako mladší partner ve třech velkých koalicích s CDU/CSU vedených Angelou Merkelovou (66): mnozí voliči už nevědí, co sociální demokracie znamená.

Alespoň na veřejnosti se strana tváří statečně. Její představitelé ujišťují, že je na kampaň připravena mnohem lépe než Zelení a blok CDU/CSU, který se stále vzpamatovává z rozvratné bitvy o to, kdo by ho měl vést do voleb. Šéf CDU Armin Laschet (60) těsně získal nominaci poté, co porazil Markuse Södera (54), populárního bavorského premiéra a předsedu menší bavorské sesterské CSU.