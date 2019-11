Z Lamanšského průlivu vylovili migranta v neoprenu

Posádka trajektu Pride of Canterbury spatřila muže plovoucího v moři krátce před polednem asi dvacet kilometrů od francouzského přístavního města Calais. Loď proto změnila směr a plavce v surfařském neoprenu z vody vytáhla. Muž, jehož národnost francouzské úřady nezveřejnily, byl "vážně podchlazený". Vrtulník do dopravil do nemocnice v Calais.