WHO posvětila použití čínské vakcíny Sinopharm

Podle světových tiskových agentur to znamená, že nyní vakcínu mohou nakupovat a distribuovat organizace OSN. Rozhodnutí poradní skupiny WHO otevírá možnost, aby byla vakcína Sinopharm v následujících týdnech či měsících zahrnuta do programu COVAX, který WHO zřídila pro distribuci vakcín do středně a nízkopříjmových zemí. Čína již v únoru přislíbila dát do programu COVAX deset milionů dávek očkovacích látek, uvedla agentura DPA.