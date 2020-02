Vyžilý Směr má spasit perestrojka

Směr na to reagoval právě zmíněným heslem „zodpovědná změna“, ale jedinou zatím viditelnou změnou je výměna Fica za Pellegriniho na billboardech. „Jde o zodpovědné dosahování výsledků pro lidi. Nabízíme zkušenost, stabilitu a profesionalitu proti amatérismu a politické naivitě,“ vysvětloval Pellegrini minulý týden v rozhovoru pro Právo.

Na Slovensku to bude o prsa. Směr těsně před Matovičem, Kotlebovci třetí, tvrdí průzkum

„Moc mi to připomíná druhou polovinu osmdesátých let. Všichni papaláši, kteří se drželi jako veš košile moci od roku 1969, nás ujišťovali, že perestrojku a glasnosť nejlépe zvládneme právě s nimi. Teď směráci, kteří buď přímo v klientelismu, korupci, rozkrádání, vazbách na podsvětí jedou, nebo je umožnili, nás balamutí, že to s nimi bude jiné, lepší,“ řekl Právu Bratislavan, který se představil jen jako Dušan.