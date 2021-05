Vyšetřování vynuceného přistání letadla Ryanairu v Bělorusku brzdí tahanice o černé skříňky

„Většina vyšetřování vychází z předpokladů, co se mohlo stát, a pak se zkoumá, co se stalo,“ uvedl ředitel Nadace pro letovou bezpečnost z Virginie Conor Nolan. „V tomto případě nemůžeme jednoznačně určit, co se stalo, protože není vůbec jasné, jak spolehlivé jsou některé zdroje dat,“ připomněl. E-mail s údajnou bombovou hrozbu byl zřejmě odeslán až poté, co bylo letadlu přikázáno přistát.