Vylité řeky, zaplavené silnice, přerušená elektřina. Bouře Dennis udeřila na Britské ostrovy

Severní Irsko má dnes podle britských meteorologů to nejhorší za sebou, Skotsko, Anglie a Wales se ale dál potýkají se silným větrem a vydatným deštěm. Bouře Dennis přinesla do Velké Británie extrémní srážky, kdy během jediného dne by mohl spadnout měsíční srážkový úhrn. Meteorologové upozorňují, že by se řeky mohly ze svých břehů vylít na zhruba třech stovkách míst po celém Spojeném království.