Vůdce doněckých separatistů: Zelenskyj by měl čelit mezinárodnímu tribunálu

Výsledkem speciální vojenské operace, jak Rusko invazi na Ukrajinu nazývá, by mělo být osvobození „všech ruských měst“, a to včetně Oděsy. V rozhovoru pro ruskou státní agenturu RIA Novosti to uvedl šéf samozvané Doněcké lidové republiky (DLR) Denis Pušilin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle něj patří před mezinárodní tribunál.