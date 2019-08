Volný pohyb má při brexitu bez dohody skončit už 31. října, tvrdí britská média

Podle listu Mail on Sunday ale ministryně vnitra Priti Patelová zadala úředníkům, aby našli způsob, jak ukončit volný pohyb osob už za osm týdnů. Do brexitu zbývá 73 dní. Server Independent píše, že Patelová, která je zastánkyní rázné odluky země od EU, usiluje o ukončení volného pohybu, ačkoli není připraven žádný náhradní systém.

Pro prosazení svého záměru chce obejít parlament, který by se proti tomu patrně postavil. „Děje se tak navzdory varování před chaosem a tím, že by se lidé ocitli v právním vakuu,“ dodal server.

„Co by to znamenalo pro unijní občany, kteří žijí ve Spojeném království, odcestovali do zahraničí a pak se chtěli vrátit?“ řekl mluvčí liberálních demokratů pro otázky vnitra Ed Davey. Vedlo by to podle něj k absurdním situacím, kdy například zdravotní sestra z unijní země, která bude během brexitu na dovolené v zahraničí, se nebude smět volně vrátit.