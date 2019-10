Volby na Slovensku by vyhrál Směr, Kiska dál posiluje

Na druhém místě by skončila nyní neparlamentní koalice Progresivní Slovensko/Spolu, získala by 12,7 procenta hlasů. Třetí místo by obsadila Lidová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby, kterou by volilo 12,3 procenta Slováků.

Straně Svoboda a Solidarita by dalo svůj hlas 6,7 procenta respondentů, Slovenská národní strana by získala 6,4 procenta a strana Jsme rodina 5,9 procenta. Do parlamentu by se ještě dostalo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti se ziskem 5,8 procenta hlasů a křesťanští demokraté, kterým by dalo svůj hlas 5,6 procenta respondentů.