Vlastní gól: místo šesti dávek Pfizeru často pět

Vláda v Paříži na to reagovala prohlášením, že objednané množství lahviček by mělo být dodáno bez ohledu na počet dávek. „Dodávky přicházejí v lahvičkách. Otázka počtu dávek v lahvičce na tom pro firmu nic nemění,“ řekl Clément Beaune, francouzský státní tajemník.

Firma BioNTech prohlásila, že je nutné využívat stříkačky s jehlami, v nichž po očkování ulpí co nejméně vakcíny. Pokud se prý používají standardní stříkačky a jehly, množství preparátu nemusí stačit na získání šesté dávky z lahvičky. BioNTech tvrdí, že dal k dispozici 50 milionů speciálních stříkaček. Jehly do nich by se prý prodávaly za výrobní cenu.