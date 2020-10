Vlak srazil dva bavorské školáky, kteří nedbali na závory. Ostatním dětem před očima

Dva bratry ve věku 13 a 17 let usmrtil v úterý ráno v Bavorsku vlak. Spěchali na zastávku v Bruckbergu, kde už stál spoj, kterým chtěli jet do Landshutu. Přecházeli koleje, i když závory byly stažené. Srazil je jiný vlak jedoucí do Mnichova. Tragédie měla mnoho očitých svědků, včetně dalších školáků, informovala agentura DPA.