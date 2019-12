Vatikán zrušil papežské tajemství. Vyšetřování sexuálních zneužívání bude snazší

Papež o změnách v kanonickém právu rozhodl v den svých 83. narozenin a kromě změn týkajících se stupně důvěrnosti při vyšetřování sexuálních deliktů rovněž zvýšil věkovou hranici u dětské pornografie. Až dosud Vatikán považoval za dětskou pornografii sexuální zobrazení dětí do 14 let, nyní je tato hranice 18 let.