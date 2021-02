Varianta koronaviru z anglického Kentu získala mutací „superschopnost“ obelstít imunitní systém

Podle poradce britské vlády pro řešení pandemie Calluma Sempleho z Liverpoolské univerzity obavy vzbuzuje mimo jiné i fakt, že varianta z Kentu vykazuje stejnou spontánní mutaci E484K, která byla zjištěna u jihoafrické varianty. Jinými slovy by to mohlo znamenat, že se koronavirus v odlišných variantách vyvíjí stejným směrem – tak aby mohl obelstít imunitní systém.

To by v praxi mohlo znamenat možnou reinfekci těch, kdo už nemoc covid-19 prodělali, případně snížit účinnost očkování.

„Mohlo by to znamenat, že se lidé nakazí znovu a účinnost vakcíny se sníží, ne úplně, ale částečně. Očkování by přesto mělo chránit před závažným průběhem a smrtí, zřejmě by ale nebránilo dalšímu šíření,“ uvedl Moore.