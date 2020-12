V Rusku cvičila celá triáda strategických jaderných sil, odpalovala rakety

Do cvičení se také zapojily strategické turbovrtulové bombardéry Tupolev Tu-95 startující za tmy ze základny Engels-2 a Ukrajinka. Stejně jako těžké nadzvukové Tupolevy Tu-160 ve vzduchu odpálily střely s plochou dráhou letu Ch-101 a Ch-555. Zasaženy byly cíle na polygonech Kura a Pemboj, uvedlo ruské ministerstvo obrany, podle něhož cvičení splnilo zadané úkoly.

List Newsweek upozornil, že se do manévrů zapojila celá ruská jaderná triáda, tedy jaderné nosiče odpalované ze země, ponorky s jadernými raketami a strategické jaderné bombardéry.

Manévry se konaly dva měsíce před tím, než vyprší dohoda o omezení jaderných zbraní START, kterou by Moskva podle svých slov ráda prodloužila.

Příští americký prezident Joe Biden už dal najevo ochotu smlouvu prodloužit, ale jeho administrativa na to nebude mít mnoho času.

USA i Rusko už vypovědělo smlouvu o likvidaci raket krátkého a středního doletu INF postihující rakety o doletu 500 až 5000 km vypalované ze země. Podle Západu ji Rusko porušovalo vývojem nové střely 9M729 (SSC-8). Podle některých expertů jde o střelu blízkou raketě Iskander a má dolet 2500 km, což Rusko popírá. Trumpova administrativa by navíc ráda zapojila do smlouvy i Čínu, která to ale odmítala. Čínské střely DF-26 s odletem 4000 ohrožují i americkou základnu na Guamu.