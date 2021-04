V roce 1968 došlo v ČSSR k fašistické vzpouře, tvrdí ruský politolog

Každý Ukrajinec, který se zapojil do boje proti separatistům na východě v rámci operace ATO, by podle něj měl být potrestán a nesměl vykonávat žádné státní, politické a soudní funkce. Odstraněny by měly být knihy, které podle ruského pohledu zkreslují historické skutečnosti, a rozpuštěny by měly být nacionalistické organizace.