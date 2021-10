V Římě hořel historický most, příčina zatím není známá

Požár mostu Ponte dell'Industria (Průmyslový most), zvaného též Ponte di ferro (Železný most), vypukl v sobotu před půlnocí. Hasiči s ním bojovali několik hodin, protože oheň přiživoval plyn unikající z porušeného potrubí. Preventivně byly evakuovány tři noční kluby v blízké čtvrti.

Hasiči na Twitteru uvedli, že most je uzavřen na neurčitou dobou, protože hrozí zřícení dalších částí mostu. Zakázána je i lodní doprava pod ním.

Most dlouhý 131 metrů a sedm metrů široký byl slavnostně otevřen v roce 1863. Původně sloužil jako železniční most, posléze byl předělán na most pro auta a pro pěší.