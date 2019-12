V Rakousku spadlo letadlo. Pilot zemřel, jeho dvě dcery přežily

Nehoda se stala ve spolkové zemi Salcbursko na západě Rakouska. Otec s dcerami pocházeli z Německa. Letoun se zřítil v hornatém a zalesněném terénu poblíž obce Fusch an der Glocknerstrasse (okres Zell am See).

Dívky ve věku devět a 11 let byly převezeny do nemocnic v Zell am See a ve Schwarzachu. Příčina nehody není zatím známá. Zřejmě k ní ale přispělo špatné počasí, uvedla agentura DPA.