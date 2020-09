V přeplněném uprchlickém táboře Moria na ostrově Lesbos je koronavirus

Somálec, který má status uprchlíka a povolení žít v Řecku, byl v noci na středu hospitalizován a místní úřady nyní trasují lidi, s nimiž přišel do styku v předchozích dnech, uvedla agentura AMNA.

Od středy až do 15. září je až na výjimky zakázán vstup do tábora. Smí do něj jen nejnutnější personál, jemuž se před vstupem měří teplota. Kolem objektu je také zvýšená policejní ostraha.