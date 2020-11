V Polsku zemřelo s covidem rekordních 548 infikovaných

V současné době se v Polsku testuje na onemocnění covid-19 v průměru od 47 do 60 tisíc lidí, z tohoto počtu bývá pozitivních okolo 25 tisíc. „Tento počet je ale potřeba vynásobit pěti, což znamená, že denně u nás přibude na 125 tisíc nových nakažených. Za měsíc jsou to tedy čtyři miliony a za čtyři měsíce, tedy do té doby, než by do Polska měla dorazit vakcína proti covid-19, to zřejmě bude 16 milionu infikovaných z celkových 38,5 milionu obyvatel,” uvedl Horban.