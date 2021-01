V Polsku pokračují třetím dnem protesty proti omezení potratů

Stovky protestujících se sešly v centru Varšavy, kde skandovaly: „Svobodu, rovnost, právo na potrat.“ Někteří účastníci nesli transparenty se slovy „Stávka žen“, „Bojím se tu žít“ a „Zákaz potratů diskriminuje chudé“. Také zpívali písně Think od Artehy Franklin a We Will Rock You od skupiny Queen. Protest se konal poblíž sídla vládnoucí strany Právo a spravedlnost.