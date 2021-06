V Paříži zemřela mladá Italka, srazila ji elektrická koloběžka

Jedenatřicetiletá Italka, která ve Francii pracovala jako servírka, zemřela v nemocnici poté, co ji při procházce podél Seiny srazily dvě ženy na koloběžce a ujely. Nehoda se stala asi hodinu po půlnoci z neděle na pondělí. Italka se po pádu uhodila do hlavy a utrpěla srdeční zástavu. Potápěči z hlídky říční policie jí poskytli první pomoc a podařilo se jim činnost ženina srdce obnovit. Do nemocnice byla servírka z Toskánska přivezena v bezvědomí, z něhož se už neprobrala a ve středu zemřela.