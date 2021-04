V nouzi poznáš přítele. Kulhánek na Slovensku ocenil solidaritu sousedů

„Je to reciproční krok ruské strany, který beru na vědomí. Zároveň chci ubezpečit, že slovenští diplomaté působí striktně v souladu s mezinárodními normami a vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích. Přeji si, aby naše vztahy s Ruskou federací byly založeny na vzájemném respektu a na snaze o partnerskou spolupráci,“ uvedl Korčok.

Kulhánek zdůraznil, že na první zahraniční cestu na Slovensko se těšil. „Cesta na Slovensko byla logickou volbou. Zdůrazňovat, že naše vztahy jsou nadstandardní, není potřeba. Projevuje se to na naší každodenní spolupráci, ale především v běžných mezilidských vztazích,“ zdůraznil Kulhánek.

Oba ministři zahraničí věří, že zlepšující se pandemická situace brzy umožní cestování mezi Českou republikou a Slovenskou bez omezení. „Ve vteřině, jak to bude možné a zodpovědné, tak Češi a Slováci budou cestovat přes hranice tak, jak jsme tomu byli zvyklí před pandemií,“ přislíbil Korčok. „Pokud by evropský covid pas nefungoval, musíme mít nějaké alternativy. Moc bych si přál, abychom se Slovenskem nastavili ty podmínky co nejlépe, aby občané mohli cestovat, ale aby mohli zároveň cestovat bezpečně,“ dodal Kulhánek.