V Německu zatkli dvojici výrostků podezřelou z vraždy hasiče na ulici

Svědek popsal listu Presse Augsburg, co se stalo. Skupina výrostků křičela na ulici a hasič je vyzval, aby se zklidnili. To adolescenti odmítli, začali řvát ještě hlasitěji a odmítli i odejít. Poté, co byli znovu požádáni, aby se ztišili, sedmičlenná skupina si to namířila k manželským párům a napadla oba muže. Když hasič padl po úderu k zemi, útočníci se rozprchli.