V migrační táboře na řeckém ostrově Samos opět hořelo

Hořet začalo v části tábora, který obývají nezletilí migranti, kteří dorazili do Řecka bez rodičů a příbuzných, píše DPA. Co bylo příčinou ohně, se vyšetřuje. Podle starosty Giorgose Stantzose shořely tři kontejnery.

Někteří řečtí politici po zničení tábora v Morii varovali před dalším zakládáním požárů, jimiž se podle nich migranti snaží vymoci přemístění na pevninu či do západní Evropy. Někteří z migrantů na Lesbu předminulý týden při protestu volali hesla jako Svododa a Žádný tábor, někteří nesli cedule s nápisy „Nechceme jít zase do pekla, jako byla Moria“ nebo „Slyšíte nás paní Merkelová?“. Mnozí by se totiž rádi dostali rovnou do Německa.