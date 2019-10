V kontejneru v Británii bylo 39 mrtvých Číňanů

Během čtvrtka pokročilo i vyšetřování v Belgii, odkud se dostal kontejner na návěsu do Británie, kam připlul ze Zeebrugge do přístavu Purfleet ve středu v 0:30. Mluvčí kanceláře belgického prokurátora uvedl, že kontejner byl dopraven do přístavu Zeebrugge v úterý ve 14:29.