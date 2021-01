V Irsku zadrželi českého kamioňáka s milionem eur v hotovosti

V Irsku byl v pátek ráno zadržen český řidič kamionu s více než milionem eur (26 milionů Kč) v hotovosti. V sobotu si vyslechl obvinění z praní špinavých peněz, propuštění na kauci bylo kvůli závažnosti případu zamítnuto. Podle informací na webu listu The Irish Sun je muži 45 let, v Irsku žije 13 let, pracuje pro různé tamní dopravní společnosti a v zadní části kamionu i bydlí.