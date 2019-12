V Dubaji zatkli šéfa nizozemských kokainových Andělů smrti

Taghi pochází z Maroka a podle dubajské policie do Spojených arabských emirátů přicestoval na falešný pas i vízum. Zadržen byl při společné operaci Interpolu, místní a nizozemské policie, uvedla v pondělí státní tisková agentura Emirátů WAM. Zatykač byl na něj vydán loni. „Poté, co dostal žádost od úřadů, podnikl tým dubajské policie vyšetřování a zadržel Taghiho v jeho domě v Dubaji,“ uvedla agentura WAM. Podle dubajské policie se v zemi Taghi nezapojil do žádné nezákonné činnosti a zaměstnával asistenty z různých zemí.