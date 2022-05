V burkinách i nahoře bez. Koupat se můžete, jak chcete, rozhodl Grenoble

Jeho oponenti to ale vidí jinak - například šéf regionu Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez už pohrozil, že kvůli povolení muslimských plavek může město přijít o finance z veřejných zdrojů. Bývalý konzervativní starosta Alain Carignon se zase domnívá, že tak významné rozhodnutí by mělo vzejít jedině z referenda. „Jsem přesvědčený, že to, co hájí pan Piolle, by naši zemi dovedlo do slepé uličky,” řekl Wauquiez začátkem května a obvinil starostu z toho, že "uzavírá dohody s politickým islámem", aby si zajistil přízeň muslimských voličů.