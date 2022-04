V Británii začal platit kontroverzní zákon umožňující posílat migranty do Rwandy

Nový zákon zejména zpřísní tresty pro převaděče migrantů přicházejících do Británie po moři bez patřičných povolení a zavede novou podobu azylového řízení. Umožní vládě rovněž poslat některé utečence nelegálně vstupující na území Británie do třetích zemí.

Za tímto účelem již Británie uzavřela před dvěma týdny dohodu se Rwandou, kam chce vláda posílat imigranty, kteří připlouvají do Spojeného království nelegálně na malých lodích. Rwanda za to dostane pro začátek 120 milionů liber (3,5 miliard korun), přičemž Británie bude platit cestovní výlohy všech přemístěných utečenců.

Riziko být poslán do země vzdálené více než 6000 kilometrů od Londýna má podle konzervativní vlády odradit migranty od snahy doplout bez povolení na britské břehy. Lidí, kteří podnikají strastiplnou cestu přes Lamanšský průliv, přitom v poslední době stále přibývá, a to i přes předvolební sliby premiéra Borise Johnsona, který se zavázal imigraci omezit. Za loňský rok takto přišlo do Británie asi 28.500 lidí, zatímco v roce 2020 to bylo necelých 8500 osob, uvádí ministerstvo vnitra.