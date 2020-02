V Británii vyvinuli vakcínu proti koronaviru

Pokud půjde vše podle plánu a vakcína se ukáže jako skutečně účinná, mohla by se k lidem dostat už v létě.

„Podařilo se nám získat ze sekvence (vzorku genetické informace zkoumaného viru pozn. red.) kandidáta (možnou účinnou látku) během 14 dnů. Na začátku příštího týdne začneme s testováním na zvířatech. Tuto fázi zkrátíme a další fází bude přechod z ranného testování na zvířatech k prvním studiím na lidech,“ cituje Shattocka britský list.

Dosud nejrychleji se z laboratoří k pacientům dostalo očkování proti viru Zika. To bylo vyvinuto, otestováno a rozesláno na místa určení během sedmi měsíců. I to je na koronavir 2019-nCov příliš dlouho, vakcína by však mohla pomoci zamezit případné druhé vlně nákazy, která by mohla obletět svět.

„Můžeme se stát svědky druhé vlny v globálním měřítku, a pokud k tomu dojde, bude vakcína velmi důležitá a bude vhodná k tomu, aby té vlně čelila,“ vysvětlil vedoucí týmu britských výzkumníků.

Jen ať do té doby nezmutuje

Vakcína ale bude dobrou zbraní jen v případě, že vir do doby, než bude nasazena, nezmutuje. To by mu mohlo umožnit snadnější šíření mezi lidmi, a především by byl odolnější proti nejnovějším antivirotikům a dost možná i proti právě vyvíjenému očkování.

Informace o objevu nové vakcíny přichází ve stejný den, kdy Číňané oznámili, že proti novému koronaviru zkusmo nasadí experimentální antivirotikum remdesivir, které vyvinul tým vedený Čechem Tomášem Cihlářem.

Epidemie nového koronaviru, patřícího do stejného kmene jako původce onemocnění SARS, propukla v prosinci minulého roku v oblasti čínského města Wu-chan. Od té doby se rozšířila do celé země a nákaza pronikla i do dalších částí světa včetně evropských zemí. Nakažených už je na 25 tisíc, obětí okolo 500.