V Británii se otevřely hospody i kadeřnictví

Netrpělivě bylo očekáváno otevření hospod. Některé otevřely už v šest ráno. Pivaři vedli na sociálních sítích do poslední chvíle diskuze o tom, kde si dnes brzy ráno budou moci nechat načepovat pivo.

Kensingtonský palác na Twitteru uvedl, že budoucí král navštívil hospodu v Norfolku, aby personálu popřál dobré vykročení do nové sezony.

Deník The Guardian použil v titulku Johnsonovo varování, aby lidé nezodpovědným chováním výsledky tažení proti koronaviru nezničili. Těmito obavami se kritici otevřených hospod netají a upozorňují, že kvůli alkoholovým výstřelkům může koronavirus opět nabrat na síle. Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock již v pátek upozornil, že kdo se utrhne ze řetězu a začne pod vlivem alkoholu řádit, skončí v cele.

„Bylo zoufalé, že jsem se nemohl dát ostříhat,” citovala agentura AP 25letého Williama Browna, který v sobotu zamířil do holičství ve středoanglickém Blaby, „rozčilovalo mě to a jsem rád, že je to už pryč.”