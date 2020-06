Útočník z Vrútek mohl být šikanován, jeho otec se zhroutil

Útočník zabil zástupce ředitelky školy, který mu bránil ve vstupu do budovy. Poté, co se mladíkovi podařilo dostat do budovy, vešel do jedné z tříd, kde těžce zranil učitelku a dvě děti. Následně se pokusil utéct. Pronásledoval ho ale školník a přivolaná policejní hlídka. Policisté se útočníka snažili zastavit a použili přitom služební zbraně, protože muž stále útočil nožem.