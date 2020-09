Úspěšného spisovatele detektivek platil resort vnitra. Za nic

Dán předtím pracoval jako kriminalista a posledních deset let pracoval na tiskovém oddělení ministerstva vnitra, kde však podle slovenských médií neměl ani svůj pracovní stůl. Na ministerstvo ho přijal exministr vnitra Robert Kaliňák.

Podle televize Markíza vydělával Dán 2000 eur měsíčně (52 tisíc korun). Po výpovědi měl odejít do výsluhového důchodu, který je údajně stejně vysoký, jako byl jeho plat na ministerstvu.

Uplynulo 25 let od únosu Michala Kováče mladšího

„Je to pouze námět. Když z toho chcete napsat knihu, tak vám fakt, že případ znáte, moc nepomůže. Kniha vzniká poctivou dřinou, je v tom spisovatelské umění a fantazie. Existuje však služební tajemství a na to si musím dát pozor. Pracovní postupy, které podléhají utajení, musí zůstat utajené,“ řekl Dán ve starším rozhovoru pro deník Nový čas.

„Nemusím lavírovat, vím přesně, jak se to dělá na místě činu, jak se vyhodnocují stopy. Když to pak přenesu do románu, detektivka se pro laického čtenáře stává mnohem uvěřitelnější a atraktivnější,“ konstatoval spisovatel.