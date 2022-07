Ukrajinský velvyslanec výroky o Banderovi vytočil Poláky

Melnyk v rozhovoru s novinářem Tilo Jungem pro jeho server Jung und Naiv (Mladý a naivní) popřel, že by existovaly důkazy o masovém vraždění Židů příznivci ukrajinského nacionalistického vůdce Stepana Bandery. „Bandera nebyl masový vrah Židů a Poláků,“ řekl .

Osobní účast Bandery na genocidě nebyla prokázána, pokračoval Melnyk. Bandera podle jeho slov také nebyl součástí holokaustu. Antisemitismus Bandery a jím vedené Organizace ukrajinských nacionalistů jsou součástí ruského podání dějin, uvedl Melnyk . Současně popřel, že by Bandera spolupracoval s německými národními socialisty.

Na novinářovu otázku týkající se masových vražd polských civilistů Melnyk řekl, že „takové masakry prováděli také Poláci“. Byla to podle Melnyka válka a „Poláci by teď chtěli tento příběh“ zpolitizovat. Novinář se snažil velvyslanci argumentovat historickými důkazy a mimo jiné citoval leták, který Bandera distribuoval a bylo na něm napsáno: „Moskvané, Poláci, Maďaři a Židé jsou vaši nepřátelé, zničte je!“ Melnyk to ale ignoroval.