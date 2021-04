U ukrajinských hranic je víc ruských vojáků než při invazi na Krym, varuje Pentagon

„Je to největší soustředění, jaké jsme viděli od roku 2014, kdy došlo k porušení ukrajinské suverenity a územní celistvosti,“ řekl mluvčí Pentagonu John Kirby podle stanice NBC a dodal: „Je to jistě větší než poslední (soustředění) v roce 2014. Velice vážně nás to znepokojuje. Nevěříme, že toto posilování přispívá k bezpečnosti a stabilitě u hranic s Ukrajinou a rozhodně ne na okupovaném Krymu.“ Konkrétní počty vojáků ale neuvedl.