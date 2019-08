U turistů v Itálii našli 40 kg písku, hrozí jim šest let

Server The Local minulý týden informoval, že na Smaragdové pobřeží na severovýchodě Sardinie byly vráceny tuny písku, oblázky a škeble nalezené v zavazadlech turistů. Za posledních deset let bylo na ostrově výletníkům zabaveno kolem deseti tun písku. Za pašování písku lze podle The Local dostat pokutu od 500 do 3000 eur (asi 12 900 až 77 200 korun). O tvrdších trestech - jako v případě francouzské dvojice - se server nezmínil.