U parlamentu v Kyjevě se poprali policisté s nacionalisty

Ukrajina, označovaná v minulosti za „sýpku Evropy“, disponuje 32,5 miliony hektarů orné půdy, tedy více než čtyřnásobkem oproti Česku. Tato půda navíc patří k nejúrodnějším na světě. V současnosti může být jen pronajata, ale není možné ji prodávat. Podle odhadu Světové banky by otevření trhu s půdou, přislíbené prezidentem Volodymyrem Zelenským, mohlo každý rok přidat 1,5procentního bodu k hospodářskému růstu v zemi, která patří k nejchudším v Evropě.

Ale podle průzkumů se polovina až dvě třetiny Ukrajinců stavějí proti tomu v obavě, že z obchodů s půdou budou mít prospěch jen oligarchové a zahraniční firmy. „Cizinci skoupí naši zemi. Bojím se toho kvůli budoucnosti našich dětí,“ řekla AFP mladá zemědělská dělnice Alina Čerkašynová, která do Kyjeva přijala demonstrovat. „Půdu by měli vlastnit farmáři, kteří na ni hospodaří, a ne velcí podnikatelé,“ prohlásil šestapadesátiletý rolník Valerij Iščenko, který na demonstraci přijel z Vinnycké oblasti.

Návrh zákona, který poslanci schválili v prvním čtení minulý měsíc a který má být definitivně přijat do konce letošního roku, počítá s tím, že od října příštího roku by s půdou směli obchodovat jen ukrajinští občané a ukrajinské firmy. Zelenskyj slíbil, že o otevření trhu s půdou cizincům by mělo rozhodnout referendum.