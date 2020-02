U oltáře v moskevském chrámu pobodal mladý muž pomocníky kněze

Mladý muž zaútočil v neděli ráno během bohoslužeb poblíž oltáře, řekl agentuře Interfax nejmenovaný duchovní z chrámu svatého Mikuláše, kde se útok odehrál. Nožem zranil dva lidi, pomocníky kněze, které převezli do nemocnice.

Kněz Kirill Sladkov televizi REN-TV řekl, že útočník, který měl nasazené brýle, gumové rukavice, kapuci a sluchátka v uších, přiběhl k hlavnímu oltáři. Když se jej šel spolu se svým pomocníkem zeptat, co se stalo, a vybídnout ho k odchodu, ”vytáhl nůž a zasadil ránu mému zástupci”. Další lidé u oltáře se pokusili útočníka mírnit, ”a v tu chvíli nožem zranil dalšího mého kolegu”. Podle televize byl jeden ze zraněných bodnut do ruky, druhý do ramene.