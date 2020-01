U Kuciakovy vraždy selhal stát, nemuselo k ní dojít, řekl u soudu novinářův kolega

Nejen on, ale celá redakce nechtěla v prvních chvílích uvěřit tomu, co se stalo. „Je to těžké popsat,“ přiznal Právu Vagovič a pokračoval: „Všichni jsme v redakci seděli jako zařezaní. Nikdo z nás to nechápal. Volal jsem dalším lidem, kteří mohli být potenciálně v ohrožení, včetně mé rodiny.“