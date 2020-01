U Košic se převrátil autobus, tři zranění

Autobus jel do města Medzev. Havaroval na konci obce Jasov. „Autobus ze zatím nezjištěných příčin sjel ze silnice a skončil převrácený na boku. Na místě zasahovalo dvacet hasičů z Moldavy nad Bodvou a Košic,“ uvedli hasiči na sociální síti. Podle deníku Korzár museli hasiči při vysvobozování cestujících použít speciální techniku.

„Na místě zasahovali hasiči, policisté a záchranáři,“ uvedla košická krajská policejní mluvčí Lenka Ivanová. „Řidič autobusu přejel do protisměru, přičemž narazil do svahu a převrátil se. Řidič byl podroben dechové zkoušce s negativním výsledkem. Přesná příčina nehody je předmětem dalšího vyšetřování,“ dodala mluvčí.

Obyvatelé Slovenska mají ještě v čerstvé paměti tragickou havárii linkového autobusu u Nitry z 13. listopadu 2019, při níž zahynulo 12 lidí. Řidič nákladního vozu, který vezl kamení, tehdy ztratil kontrolu nad řízením. Řidič protijedoucího autobusu na lince Nitra-Jelenec se mu snažil vyhnout, ale náklaďák do něj vrazil z boku a autobus se po nárazu převrátil do příkopu u silnice. Oběti tragické nehody byly ve věku 15 až 70 let.